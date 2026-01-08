Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Από το πλήθος των 27 αυτών μέτρων, σταχυολογήσαμε μόλις 2 τα οποία είναι καινοτόμα και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία: 100% αποζημίωση για φυσικές καταστροφές από ΕΛΓΑ με το ίδιο ασφάλιστρο και ιχνηλασιμότητα προϊόντων, ώστε να αποδεικνύεται η ελληνικότητα των προϊόντων.

Η πλήρης αποζημίωση της ζημιάς, είναι ένα μέτρο με ιδιαίτερη σημασία και αξία. Μέχρι τώρα, από την εκτιμώμενης ζημιά λόγω καιρικών φαινομένων, αφαιρείτο το 20% και αποζημιωνόταν το υπόλοιπο ποσό, μέχρι της εκτιμώμενης ζημιάς.

