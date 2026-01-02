ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Μειωμένο ακόμη και πάνω από 50% θα είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026 για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, το οποίο θα «χτυπήσει» την πόρτα τους στις αρχές Μαρτίου.
Κερδισμένοι θα είναι όσοι διαμένουν σε μικρούς οικισμούς, οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
