Μενού

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Έφτασε η ώρα για τους νέους λογαριασμούς του ΕΝΦΙΑ. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες.

Reader symbol
Newsroom
Ακίνητα
Ακίνητα | INTIME NEWS/ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • Α-
  • Α+

Η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου λογαριασμού ΕΝΦΙΑ έφτασε. Εντός της εβδομάδας η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του φόρου για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η εξόφληση του νέου «λογαριασμού» μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027. 

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ