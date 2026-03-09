ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου λογαριασμού ΕΝΦΙΑ έφτασε. Εντός της εβδομάδας η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του φόρου για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η εξόφληση του νέου «λογαριασμού» μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.
