ΕΝΦΙΑ: Τα 10 λάθη στο Ε9 που κοστίζουν και ανεβάζουν τον φόρο

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε δέκα συχνά λάθη που οδηγούν σε υπερχρεώσεις. Δείτε ποια είναι.

Σε έλεγχο των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους στο έντυπο Ε9 καλούνται να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να αποφύγουν «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ το 2026.

Όσοι διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή κενά στη δήλωση μπορούν να τα διορθώσουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, γλιτώνοντας επιβαρύνσεις που μπορεί να αυξήσουν τον φόρο ακόμη και έως 90%.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

