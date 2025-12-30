ΕΝΦΙΑ: Τα 10 λάθη στο Ε9 που κοστίζουν και ανεβάζουν τον φόρο

Σε έλεγχο των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους στο έντυπο Ε9 καλούνται να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι, προκειμένου να αποφύγουν «φουσκωμένο» ΕΝΦΙΑ το 2026.
Όσοι διαπιστώσουν λάθη, παραλείψεις ή κενά στη δήλωση μπορούν να τα διορθώσουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, γλιτώνοντας επιβαρύνσεις που μπορεί να αυξήσουν τον φόρο ακόμη και έως 90%.
