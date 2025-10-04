Ενοίκια: Αυξήθηκαν 32% από το 2022 - Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε δημοφιλείς περιοχές της Αθήνας

Στα «ύψη» είναι η τιμή των ενοικίων με την εύρεση κατοικίας σε συνάρτηση με τους μισθούς των εργαζομένων να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Έρευνα μάλιστα έδειξε ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 32% μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Σύμφωνα με το Open, στην Αθήνα, έχουμε την αύξηση του ποσοστού της τάξεως του 32% από το 2022 ενώ η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο από 10 ευρώ το 2022 ανέρχεται στα 13 ευρώ το 2025.

Ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει, με βάση την έρευνα, 1.050 με 1.550 ευρώ.

Ενοίκια: Οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε περιοχές της Αθήνας

Ενδεικτικά, οι τιμές ανα τετραγωνικό μέτρο σε δημοφιλείς περιοχές κυμαίνονται ως εξής:

Αμπελόκηποι: 12 - 15 ευρώ/τ.μ.

Παγκράτι 11 - 15 ευρώ/τ.μ.

Νέος Κόσμος 9/5 - 12 ευρώ/τ.μ.

Γλυφάδα 20 ευρώ/τ.μ.

Βούλα 18 ευρώ/τ.μ.

Μαρούσι 11 -16 ευρώ/τ.μ.

Χολαργός 11 -16 ευρώ/τ.μ.

Χαλάνδρι 11 -14 ευρώ/τ.μ.

Κηφισιά 13 - 17 ευρώ/τ.μ.