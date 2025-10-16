Ένοπλες Δυνάμεις: Όλα όσα αλλάζουν στους μισθούς των ενστόλων - Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα ΚΥΑ περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών, διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα και νέα καατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αυξήσεις

Αναλυτικά, οι αυξήσεις όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι οι εξής:

Οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 €, με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και 50€ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα. Πρόκειται για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.

Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών λαμβάνουν 35,00€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88,04€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 70%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 42%.

Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78€, ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%.

Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά πενήντα (50,00) ευρώ.

Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150,00€. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%.

Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100,00€ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200,00€. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%.

Η νέα ΚΥΑ θα δημοσιευτεί 1η Ιανουαρίου του 2026, ωστόσο όπως είχε επισημάνει η ΕΡΤ, περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα είναι οι πρώτοι που θα δουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους με τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Σύμφωνα μάλιστα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η αύξηση θα αντιστοιχεί με 1,5 με 2 επιπλέον μισθούς ανά έτος και πρόκειται για τη μεγαλύτερη τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Από Απρίλιο άυξηση βασικής αμοιβής

Η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους, σε διάστημα εννέα μηνών, θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.

Θα πρόκειται για την έκτη αύξηση της βασικής αμοιβής από το 2019 και θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τόσο τα συνδεδεμένα επιδόματα όσο και τις «ξεπαγωμένες» πλέον τριετίες.