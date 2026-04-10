Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ τη Μεγάλη Παρασκευή

Συνεχίζουν τις αγορές τους για το Πάσχα οι καταναλωτές με την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα να κορυφώνεται. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/4), το εορταστικό ωράριο θα ισχύσει από τη 13:00 έως τις 19:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλο Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.

από τις έως τις Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 , τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τη 13:00 έως τις 19:00 , ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11/4 από τις 10:00 έως τις 16:00 .

Την Κυριακή του Πάσχα 12/4, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.