Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ τη Μεγάλη Παρασκευή

Συνεχίζουν τις αγορές τους για το Πάσχα οι καταναλωτές με την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα να κορυφώνεται. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/4), το εορταστικό ωράριο θα ισχύσει από τη 13:00 έως τις 19:00.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
- Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 από τη 13:00 έως τις 19:00.
- Μεγάλο Σάββατο 11/4/2026 από τις 09:00 έως τις 15:00.
- Η Κυριακή του Πάσχα 12/4/2026 και η Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες.
Από την άλλη πλευρά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τη 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα 12/4, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
