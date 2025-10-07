Επενδύσεις - μαμούθ 40 δισ. ευρώ το 2026 το πιο μεγάλο στοίχημα του προϋπολογισμού

Το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της τελευταίας 15ετίας αναλαμβάνει η χώρα μας το 2026. Με «ατμομηχανή» το Ταμείο Ανάκαμψης το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού βάζει ως στόχο διψήφια αύξηση των επενδύσεων το 2026 σε σχέση με φέτος, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί και η πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,4%.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr