Επενδύσεις - μαμούθ 40 δισ. ευρώ το 2026 το πιο μεγάλο στοίχημα του προϋπολογισμού

Για το 2026 προβλέπεται άλμα της τάξης του 10,2% στις επενδύσεις σε σχέση με το 2025.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της τελευταίας 15ετίας αναλαμβάνει η χώρα μας το 2026. Με «ατμομηχανή» το Ταμείο Ανάκαμψης το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού βάζει ως στόχο διψήφια αύξηση των επενδύσεων το 2026 σε σχέση με φέτος, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί και η πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,4%.

