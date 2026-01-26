Το επενδυτικό στοίχημα της Lidl Ελλάς και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του 2026

Επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της έως την προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και την πολιτική υιοθέτησης μειωμένων τιμών στο ράφι δρομολογεί η Lidl Ελλάς, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

