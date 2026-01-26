Το επενδυτικό στοίχημα της Lidl Ελλάς και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του 2026

Επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της έως την προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και την πολιτική υιοθέτησης μειωμένων τιμών στο ράφι δρομολογεί η Lidl Ελλάς, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.