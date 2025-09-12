Επίδομα 150€ για σχολικά είδη – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε αίτηση

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τη δομή «ΓΕΦΥΡΑ» υλοποιεί τη δράση «Αρχή…ΖΩ!», προσφέροντας οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ μέσω voucher για την αγορά σχολικών ειδών σε μαθητές που εγγράφονται στην Α’ τάξη Δημοτικού.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και στοχεύει στη στήριξη οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Να έχουν μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι:

Έλληνες πολίτες ή

Πολίτες Ε.Ε. ή τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή.

Να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Να έχουν εγγράψει το παιδί τους στην Α’ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2025-2026.

Να έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, προσαυξημένο κατά 2.000€ (δηλαδή έως 8.510€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό).

Το εισόδημα αποδεικνύεται μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2024.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα δίνεται:

Στο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Στη χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται αυτόματα, μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, είτε:

Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.gefyra.com.gr

Με φυσική παρουσία στα Περιφερειακά Γραφεία:

Λαμίας

Άμφισσας

Καρπενησίου

Λιβαδειάς

Χαλκίδας