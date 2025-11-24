Eπίδομα 250 ευρώ: Σήμερα στους συνταξιούχους - Πότε θα φανεί στους λογαριασμούς

Δύο οικονομικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 590 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, τίθενται σε εφαρμογή αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ προς συνταξιούχους άνω των 65 ετών και για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου κύριας ή φοιτητικής κατοικίας σε περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές. Όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώτη φάση αφορά τη σταθερή ενίσχυση των 250 ευρώ για πάνω από 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Η οικονομική αυτή στήριξη αποτελεί την απαρχή μιας σειράς αυξήσεων στο εισόδημα των πολιτών, που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, κυρίως μέσω της μείωσης φόρων και της ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι άτομα άνω των 65 ετών:

με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι),

με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα.

Για συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ) δεν ισχύει το ηλικιακό όριο.

Σε περίπτωση ζευγαριού όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ.

Σήμερα, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τίθεται σε λειτουργία στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται εξατομικευμένα για το αν δικαιούνται την ενίσχυση.