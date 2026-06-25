Μενού

Επίδομα αδείας 2026: Πώς υπολογίζεται, πότε πληρώνεται και η μεγάλη αλλαγή με το «σπάσιμο» της άδειας

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα αδείας 2026. Πώς υπολογίζεται, πότε πληρώνεται και πώς «σπάει» η καλοκαιρινή άδεια.

Reader symbol
Newsroom
paralia
Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στο ύψος όσο και στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας και του σχετικού επιδόματος.

Λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στα 920€ (από 1/4/2026), το επίδομα άδειας για όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια είναι αυξημένο. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα λάβουν πλέον περίπου 589€ (από 556€ που ίσχυε παλαιότερα).

 

Η μεγάλη αλλαγή: Πώς «σπάει» η καλοκαιρινή άδεια

Η βασική ανατροπή για φέτος αφορά τη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της ετήσιας άδειας, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου. Ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να «σπάσει» την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, με τον νόμο όμως να ορίζει ένα ελάχιστο όριο για ένα από τα τμήματα αυτά:

  • 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο.
  • 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Ο υπολογισμός για το επίδομα άδειας γίνεται με βάση τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου:

  • Υπάλληλοι με μηνιαίο μισθό: Το επίδομα ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό (με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών).
  • Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο: Το επίδομα είναι ίσο με 13 ημερομίσθια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ