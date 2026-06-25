Επίδομα αδείας 2026: Πώς υπολογίζεται, πότε πληρώνεται και η μεγάλη αλλαγή με το «σπάσιμο» της άδειας

Με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωστόσο, το φετινό καθεστώς φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο στο ύψος όσο και στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας και του σχετικού επιδόματος.

Λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στα 920€ (από 1/4/2026), το επίδομα άδειας για όσους αμείβονται με τα κατώτατα όρια είναι αυξημένο. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα λάβουν πλέον περίπου 589€ (από 556€ που ίσχυε παλαιότερα).

Η μεγάλη αλλαγή: Πώς «σπάει» η καλοκαιρινή άδεια

Η βασική ανατροπή για φέτος αφορά τη δυνατότητα τμηματικής χορήγησης της ετήσιας άδειας, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου. Ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει να «σπάσει» την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, με τον νόμο όμως να ορίζει ένα ελάχιστο όριο για ένα από τα τμήματα αυτά:

5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με πενθήμερο.

6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται με εξαήμερο.

Ο υπολογισμός για το επίδομα άδειας γίνεται με βάση τον τρόπο αμοιβής του εργαζομένου:

Υπάλληλοι με μηνιαίο μισθό: Το επίδομα ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό (με ανώτατο όριο τις αποδοχές 15 ημερών).

Εργαζόμενοι με ημερομίσθιο: Το επίδομα είναι ίσο με 13 ημερομίσθια.