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Επίδομα αδείας: Πότε πρέπει να καταβληθεί από τους εργοδότες - Πώς υπολογίζεται

Πότε οφείλει ο εργοδότης να καταβάλλει στους εργαζομένους το επίδομα αδείας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τις διακοπές σας.

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Ομπρέλα σε παραλία
Ομπρέλα σε παραλία | Unsplash
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Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τον Αύγουστο και αρχίζει να ξεκινά οι έξοδος των τελευταίων αδειούχων. Οι εργοδότες, οφείλουν να καταβάλλουν το επίδομα αδείας, πριν την έναρξη των διακοπών. 

Σημειώνεται ότι τόσο οι αποδοχές άδειας όσο και το επίδομα άδειας καταβάλλονται προκαταβολικά στον εργαζόμενο κατά την έναρξη της άδειάς του και δεν συμψηφίζονται με τυχόν υψηλότερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν χορηγήσει την άδεια που έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές άδειας προσαυξημένες κατά 100%.

Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το επίδομα αδείας, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

  • Iσούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας.
  • Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
  • Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ.

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