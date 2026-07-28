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Επίδομα για νεογέννητα παιδιά: Ποιοι θα λάβουν 150 ευρώ - Πότε λήγει η αίτηση

Μέχρι τέλη Αυγούστου, ορισμένοι δικαιούχοι του επιδόματος για τα νεογέννητα παιδιά, θα δουν το ποσό στον λογαριασμό τους. Ποιους αφορά.

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Χρήματα σε πορτοφόλι
Χρήματα σε πορτοφόλι | Pixabay
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Μέχρι τέλη Αυγούστου αναμένεται να καταβληθεί στις οικογένειες το επίδομα των 150 ευρώ για τα νεογέννητα μωρά, το οποίο αφορά δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης ανά παιδί. 

Το συμπληρωματικό ποσό αφορά επίσης παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, υποβάλλοντας την ορσιτική ληξιαρχική πράξη γέννησης.

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