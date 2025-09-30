Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέους δικαιούχους

Από τις 8:00 το πρωί της Τρίτης (30/9), τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων του Επιδόματος Παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για νέες αιτήσεις καθώς και για τροποποιήσεις υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 18.00.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων idika.gr και opeka.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Οι πρέπει να γνωρίζουν οι αιτούντες:

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (προνήπιο έως και Γυμνάσιο), καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση πρέπει να καταχωρηθούν:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

Η τάξη και ο αριθμός μητρώου του παιδιού

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του μαθητή διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν όχι, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.