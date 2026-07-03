Επίδομα παιδιού: Γιατί δεν πληρώθηκαν όλοι το «150άρι» – Τι συνέβη με διαζεύξεις, χωριστές δηλώσεις και IBAN

Σωρεία ερωτημάτων και έντονες διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά τέκνο. Όπως αναδείχθηκε και μέσα από καταγγελίες τηλεθεατών στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», χιλιάδες γονείς βρέθηκαν προ εκπλήξεως: άλλοι δεν είδαν ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό τους, άλλοι έλαβαν μειωμένα ποσά, ενώ σε διαζευγμένα ζευγάρια δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με το ποιος τελικά εισέπραξε τα χρήματα.

Η εξήγηση για τις περικοπές και τις αστοχίες κρύβεται πίσω από τα εισοδηματικά κριτήρια, τα στοιχεία του Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2024, αλλά και τεχνικές λεπτομέρειες του τραπεζικού συστήματος.

Γιατί κάποιοι γονείς δεν πληρώθηκαν καθόλου;

Αρκετές χιλιάδες δικαιούχοι έμειναν εκτός πληρωμής, παρά το γεγονός ότι έχουν παιδιά. Οι 4 βασικοί λόγοι που εξηγούν τον μηδενισμό της ενίσχυσης είναι οι εξής:

Υπέρβαση εισοδηματικών κριτηρίων: Το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε ξεπερνούσε τα όρια που είχε θέσει το Υπουργείο για την καταβολή της ενίσχυσης.

Το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε ξεπερνούσε τα όρια που είχε θέσει το Υπουργείο για την καταβολή της ενίσχυσης. Έλλειψη ή λάθος IBAN: Περίπου 33.000 ΑΦΜ δεν έλαβαν τα χρήματα επειδή δεν είχαν δηλώσει έγκυρο και ενεργό IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ ή ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός ήταν κλειστός.

στο μητρώο της ΑΑΔΕ ή ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός ήταν κλειστός. Μη εμφάνιση τέκνου στο Ε1: Αν το παιδί δεν είχε δηλωθεί ορθά στον πίνακα των εξαρτώμενων μελών στη φορολογική δήλωση, το σύστημα δεν το αναγνώρισε.

Αν το παιδί δεν είχε δηλωθεί ορθά στον πίνακα των εξαρτώμενων μελών στη φορολογική δήλωση, το σύστημα δεν το αναγνώρισε. Έτος γέννησης (2025 & 2026): Η πληρωμή βασίστηκε αποκλειστικά στις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις του 2024. Παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 ή το 2026 δεν προσμετρήθηκαν, καθώς δεν υπήρχαν στο Ε1 του 2024.

Γιατί κάποιοι έλαβαν μόνο 150 ευρώ ενώ έχουν δύο παιδιά;

Πολλοί γονείς με δύο παιδιά περίμεναν πίστωση 300 ευρώ, αλλά είδαν στους λογαριασμούς τους μόνο 150 ευρώ. Το «ψαλίδισμα» αυτό οφείλεται σε τρεις περιπτώσεις:

Επιμερισμός 50%-50% στους γονείς : Σε περίπτωση που οι έγγαμοι γονείς υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, τα 300 ευρώ διασπάστηκαν αυτόματα. Το σύστημα πίστωσε 150 ευρώ στον έναν γονέα και 150 ευρώ στον άλλον.

: Σε περίπτωση που οι έγγαμοι γονείς υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, τα 300 ευρώ διασπάστηκαν αυτόματα. Το σύστημα πίστωσε 150 ευρώ στον έναν γονέα και 150 ευρώ στον άλλον. Νεογέννητο δεύτερο παιδί : Αν το πρώτο παιδί είχε δηλωθεί κανονικά το 2024 αλλά το δεύτερο γεννήθηκε το 2025 ή το 2026, η ενίσχυση υπολογίστηκε μόνο για το πρώτο παιδί.

: Αν το πρώτο παιδί είχε δηλωθεί κανονικά το 2024 αλλά το δεύτερο γεννήθηκε το 2025 ή το 2026, η ενίσχυση υπολογίστηκε μόνο για το πρώτο παιδί. Λάθος στοιχεία τέκνου: Λόγω σφάλματος ή παράλειψης ΑΜΚΑ/ΑΦΜ στο Ε1 του 2024, το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε μόνο το ένα από τα δύο παιδιά ως εξαρτώμενο μέλος.