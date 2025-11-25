Επίδομα παιδιού: Νωρίτερα η 5η δόση - Πότε θα καταβληθεί η μπόνους πληρωμή για τα Χριστούγεννα

Νωρίτερα θα καταβληθεί η 5η δόση για το Επίδομα Παιδιού στους δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν το ποσό στους λογαριασμούς του, ήδη από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου αντί για 30 του μήνα, δεδομένου ότι είναι Κυριακή.

Μάλιστα, ένα ακόμη ευχάριστο νέο για τους δικαιούχους είναι ότι το 2025 θα κλείσει με μια έκτακτη πληρωμή-μπόνους. Συγτκεκριμένα, θα υπάρξει έξτρα κατάθεση μέσα στον Δεκέμβριο, πέρα από τη σταθερή δόση του Νοεμβρίου.

Η επιπλέον δόση θα λειτουργήσει ως «Δώρο Χριστουγέννων».

Συνεπώς, οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν:

28 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης.

Καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης. Δεκέμβριος 2025: Αναμένεται έκτακτη πληρωμή — είτε στις 30 Δεκεμβρίου, είτε νωρίτερα (18-23/12) μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Αναμένεται έκτακτη πληρωμή — είτε στις 30 Δεκεμβρίου, είτε νωρίτερα (18-23/12) μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Τέλη Ιανουαρίου 2026: Πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων που υποβάλλουν καθυστερημένα αιτήσεις.

Επίδομα Παιδιού: Πότε θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα

Υπενθυμίζεται ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 παραμένει προσωρινά κλειστή. Δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες υποβολές και τροποποιήσεις.