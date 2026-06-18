Επίδομα παιδιού: Πλησιάζει η καταβολή - Ποια μέρα θα δουν οι δικαιούχοι το ποσό στον λογαριασμό τους

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την καταβολή του επιδίματος παιδιού, και οι δικαιούχοι θα δουν σε λίγες μέρες τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Για τους γονείς που απέκτησαν τέκνο το τελευταίο διάστημα, προβλέπεται ειδική διαδικασία και η πληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για νέα έκτακτη ενίσχυση της τάξεως των 150 ευρώ.

Το ποσό αναμένεται να καταβληθεί μετά τις 24 Ιουνίου και μέχρι τα τέλη του μήνα, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση.

Επίδομα Παιιδιού: Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι οι γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα».