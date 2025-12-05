Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πριν τα Χριστούγεννα η πρώτη δόση

Λήγει σήμερα 5 Δεκεμβρίου, η προθεσμία καταβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς σε λίγες ώρες κλείνουν οριστικά οι αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, το επίδομα, κυμαίνεται από 100 - 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.200 ευρώ.

Μάλιστα, στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και η πρώτη πληρωμή.

Το επιδομα αφορά σε περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση.

Επίδομα θέρμανσης: Πώς το υπολογίζουμε

Σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης, το ποσό της βάσης υπολογισμού πολλαπλασιάζεται με έναν συντελεστή επιδότησης, ονομαζόμενο «συντελεστή βαθμοημέρας» και κλιμακούμενο από 0,12 έως 1,62, ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή της χώρας, προκειμένου να προκύψει το ποσό επιδόματος του δικαιούχου.

Επιπλέον, το ποσό του επιδόματος, όπως διαμορφώνεται μετά τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή επιδότησης, θα προσαυξάνεται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου κατά 20%. Για όσους δικαιούχους διαμένουν σε περιοχές όπου οι κλιματικές συνθήκες χαρακτηρίζονται τον χειμώνα από δριμύ ψύχος και ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος με το 1 ή μεγαλύτερος από το 1, τα ποσά του επιδόματος θα είναι προσαυξημένα περαιτέρω κατά 25%.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.