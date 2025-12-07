Επίδομα Θέρμανσης: Οι ημερομηνίες πληρωμής και ποιοι εξαιρούνται

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 έληξαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρώτη καταβολή που θα πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα.

Ακολουθεί αναλυτικός οδηγός για τα ποσά, τους δικαιούχους, τις εξαιρέσεις και τις ημερομηνίες πληρωμής.

Επίδομα θέρμανσης: Πρώτη καταβολή

Η πρώτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Η δεύτερη δόση θα ακολουθήσει μέχρι τον Μάιο 2026, καλύπτοντας το υπόλοιπο ποσό.

Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν έως και 1.200 ευρώ. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για θέρμανση:

Πετρέλαιο

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Πέλετ

Τηλεθέρμανση

Ηλεκτρική ενέργεια

Επίδομα θέρμανσης: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμοι: περιουσία έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: περιουσία έως 260.000 ευρώ

Προσαύξηση: +40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Το επίδομα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη).

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι Εξαιρούνται

Από το επίδομα θέρμανσης αποκλείονται:

Όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι ή εξαρτώμενα μέλη

Άτομα με πολυτελή διαβίωση (π.χ. σκάφη, πισίνες, πολυτελή αυτοκίνητα)

Όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης είναι προ των πυλών και θα ενισχύσει σημαντικά τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια.

Με τα ποσά να φτάνουν έως και 1.200 ευρώ σε ορεινές περιοχές, το μέτρο αποτελεί βασικό στήριγμα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης τον χειμώνα.