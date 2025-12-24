Επίδομα θέρμανσης: Ποιες περιοχές παίρνουν μεγαλύτερα ποσά - Πότε μπαίνει η επόμενη δόση

Την πολυαναμενόμενη προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης έλαβαν αυτή την εβδομάδα 1.168.945 δικαιούχοι και συνολικά πληρώθηκαν 31.278.420,17 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα και 92.933.907,13 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα.

Αυτή ήταν η πρώτη δόση του επιδόματος η οποία φτάνει το 60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι για τη σεζόν 2024-2025, ενώ θα γίνουν ακόμα δύο πληρωμές έως και τον Απρίλιο.

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής του επιδόματος έχουν ορισθεί ως εξής:

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026: επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Επίδομα θέρμανσης: Ποιες περιοχές δικαιούνται μεγαλύτερα ποσά

Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα υπολογίζεται ως: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1: προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €.

προσαύξηση +25 % και ανώτατο όριο 1.000 €. Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1,2: επιπλέον +25 % και ανώτατο όριο 1.200 €.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου / τηλεθέρμανσης / ηλεκτρικής ενέργειας.