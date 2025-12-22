Επίδομα θέρμανσης: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους

Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν μέχρι αύριο Τρίτη τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Η προκαταβολή του επιδόματος πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 με το ποσό για τους παλαιούς δικαιούχους να ανέρχεται στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει την περίοδο 2024-2025 και για τους νέους δικαιούχους στο 50% με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 αιτήσεις υποβλήθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.
