Επίδομα θέρμανσης: Τα λάθη που κοστίζουν έως 1.200 ευρώ - Πώς μπορεί να χαθεί η ενίσχυση

«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά σπεύδουν να «κλειδώσουν» το επίδομα θέρμανσης, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν περισσότερες από 550.000 αιτήσεις, με το 70% να αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του insider.gr

Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν αίτηση, ενώ πριν από τα Χριστούγεννα, και συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους η προκαταβολή, ύψους 60% του επιδόματος που έλαβαν για τη σεζόν 2024-2025.

Κατά την υποβολή της αίτησης οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που αφορούν το ΙΒΑΝ, το ΑΦΜ, τα παραστατικά, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς ένα λάθος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης και τα νοικοκυριά να χάσουν την ενίσχυση.

Πιθανά λάθη στο επίδομα θέρμανσης

Τα πιο συνηθισμένα λάθη εντοπίζονται στα εξής σημεία:

1. Λανθασμένος ΙΒΑΝ. Πολλοί έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του συζύγου που δεν έχει κάνει την αίτηση. Η πλατφόρμα αποδέχεται μόνο ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, καταχωρισμένο εγκαίρως στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της myAADE.

2. Λάθος ΑΦΜ στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου. Σε πολλές περιπτώσεις, στο παραστατικό αναγράφεται ο ΑΦΜ του συζύγου και όχι του δικαιούχου που υπέβαλε την αίτηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διασταύρωση να μην προχωράει και η αίτηση να «κολλάει». Για να διορθωθεί θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

- πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς

- αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.:

3. Προβλήματα σε διπλοκατοικίες με κοινή παροχή ρεύματος. Όταν υπάρχει κοινό «ρολόι» ή διαφορετικό ΑΦΜ στο παραστατικό από αυτό του αιτούντος, η επιδότηση απορρίπτεται αν δεν γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες διορθώσεις.

4. Λάθος αίτηση από δικαιούχους ΚΟΤ για επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος. Τα νοικοκυριά του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου δεν δικαιούνται επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα. Η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα και πρέπει να επαναληφθεί για άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο.

Παραστατικά και ΑΦΜ

Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να εκδίδεται στο ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στο ίδιο ΑΦΜ με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στο myΘέρμανση.

Για τις πολυκατοικίες, το παραστατικό μπορεί να εκδοθεί:

στον ΑΦΜ του διαχειριστή/εκπροσώπου που δημιούργησε το προφίλ της πολυκατοικίας, ή

στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει και έχει καταχωριστεί.

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται ο σωστός αριθμός παροχής ρεύματος:

της μονοκατοικίας, ή

της κοινόχρηστης παροχής που δηλώθηκε στο προφίλ της πολυκατοικίας.