Επιδότηση diesel 16 λεπτών: Πώς λειτουργεί και τι θα δουν οι οδηγοί στην αντλία

Ενεργοποιείται μέσα στις επόμενες ημέρες η επιδότηση των 16 λεπτών ανά λίτρο στο diesel κίνησης, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα ανατιμήσεων που τροφοδοτεί η άνοδος του brent (το οποίο κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες). Στην ελληνική αγορά, το ντόμινο έχει ήδη ξεκινήσει: από τα καύσιμα περνά στις μεταφορές, στα logistics και τελικά στις τιμές που φτάνουν στο ράφι.
