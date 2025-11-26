Μενού

Επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας: «Αίρονται όλοι οι μνημονικοί όροι» - LIVE οι ανακοινώσεις

Ιστορική συμφωνία για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων αναμένεται να ανακοινωθεί σε λίγη ώρα.

Σήμερα (26/11) στις 10:30 αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις.

Η ανακοίνωση θα γίνει σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, και των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα παρουσιαστούν επίσης τα μέτρα που προβλέπονται, καθώς και ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή τους, η οποία θα ξεκινήσει από το 2026. Όπως αναφέρθηκε στον ΣΚΑΙ με βάση τις ανακοινώσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, «αίρονται όλοι οι μνημονιακοί όροι».

LIVE οι ανακοινώσεις της Νίκης Κεραμέως

 

