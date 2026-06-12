Επιστροφές φόρων: Γιατί έχουν «ξεμείνει» στα ταμεία της Εφορίας 191 εκατομμύρια ευρώ

Τα ελλιπή στοιχεία και η απουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών, κρατάει εγκλωβισμένα στα ταμεία της εφορίας περισσότερα από 190 εκατ. ευρώ, προορισμένα για επιστροφές φόρων σε περίπου 130.000 δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη εγκριθεί προς επιστροφή, αλλά οι δικαιούχοι δεν έχουν εμφανιστεί να τα εισπράξουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τα χάσουν αν περάσουν 5 χρόνια από τη στιγμή που η Φορολογική Αρχή εξέδωσε τον τίτλο πληρωμής.

Το θετικό είναι πάντως ότι πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της παραγραφής, η Φορολογική Διοίκηση διενεργεί αυτόματους ελέγχους. Εάν ο φορολογούμενος έχει οποιαδήποτε άλλη βεβαιωμένη οφειλή (ΕΝΦΙΑ, δόσεις ρυθμίσεων, χρέη σε Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.), το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα και εισπράττεται μόνο το υπόλοιπο.

Επιστροφές φόρων: Πάνω από 700 εκατ. το 2026

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων στο τέλος Απριλίου διαμορφώθηκαν στα 737 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα 191 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν άμεσα λόγω παραγόντων που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Εφορία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN για την πίστωση των χρημάτων, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας ή δεν έχουν υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έτσι, ενώ τα ποσά είναι διαθέσιμα, η καταβολή τους δεν είναι εφικτή με την Εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.