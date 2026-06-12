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Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες φορολογούμενους για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Τα εμπόδια που εντοπίζονται στη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων.

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Ελληνική οικονομία
Άνθρωποι στέκονται κάτω από την ελληνική σημαία | AP Photos / Petros Karadjias
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Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ παραμένουν «παγωμένοι» στα «συρτάρια» της ΑΑΔΕ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους.

Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας ή η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους.

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