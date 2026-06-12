Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες φορολογούμενους για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ παραμένουν «παγωμένοι» στα «συρτάρια» της ΑΑΔΕ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήματά τους.

Η μη δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, η έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας ή η μη προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών αποτελούν τα βασικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να καταβάλει τα ποσά στους δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα στο Insider.gr

