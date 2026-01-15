Επιστροφή ενοικίου: Εντός της ημέρας η πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων του 2025

Σήμερα, Πέμπτη (15/01), θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου που αφορούν το έτος 2025.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός της ημέρας.

Αναλυτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα προχωρήσει σε πληρωμές των διορθωτικών δηλώσεων αλλά και όσων είχαν δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί πως όσοι είχαν δηλώσει το iban πριν από τις 13 Δεκεμβρίου έχουν ήδη λάβει τα χρήματα της επιστροφής ενοικίου.

Επιστροφή ενοικίου: Κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Να αναφερθεί πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες.

Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις.

Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.