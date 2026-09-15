Επιστροφή ενοικίου: Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις για την ενίσχυση

Περιθώριο 15 ημερών για να ελέγξουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης έχουν οι ενοικιαστές, προκειμένου να μη χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα τους καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοιχτό το περιθώριο για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, πριν η ΑΑΔΕ οριστικοποιήσει τα δεδομένα που θα «κλειδώσουν» τον υπολογισμό των ποσών τα οποία θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Η επιστροφή θα δουν στους λογαριασμούς τους τον Νοεμβρίου οι ενοικιαστές, βασίζεται στην δαπάνη ενοικίου την οποία κατέβαλαν το 2025, όπως αυτή δηλώθηκε από τους ίδιους στο Ε1 που υποβλήθηκε το 2026. Η ενίσχυση υπολογίζεται ως το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν μπορούν να επιβεβαιωθούν από τις σχετικές διασταυρώσεις.

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