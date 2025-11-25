Επιστροφή Ενοικίου: Η ημερομηνία πληρωμής και τα ποσά για τους δικαιούχους

Η ώρα της πληρωμής για χιλιάδες δικαιούχους, ενοικιαστές, πλησιάζει καθώς την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, αναμένεται να καταβληθεί η εφάπαξ επιστροφή ενοικίου, που αφορά τα μισθώματα του 2024.

Οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.

Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο μέτρο να καθιερωθεί και να γίνονται πληρωμές κάθε Νοέμβριο σε προσπάθεια της κυβέρνησης ελαφρύνει τα βάρη των ενοικιαστών. Την ίδια στιγμή όμως απουσιάζει κάθε άλλη ουσιαστικά λύση στη στεγαστική πολιτική, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι νοικιάζουν ή αναζητούν κατοικία, να μην καλύπτονται ούτε κατ' ελάχιστο.

Υπολογίζονται μόνο τα ποσά που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ

Η διασταύρωση των στοιχείων για τους δικαιούχους γίνεται αυτόματα, βάσει των μισθωτηρίων που έχουν κατατεθεί στην ΑΑΔΕ. Υπολογίζεται, δε, το ποσό που έχει δηλωθεί επισήμως και όχι πιθανές συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1η/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.

Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ