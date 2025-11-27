Επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι και πόσα χρήματα θα λάβουν

Ηώρα της πληρωμής για χιλιάδες δικαιούχους, ενοικιαστές, έφτασε καθώς την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, αναμένεται να καταβληθεί η εφάπαξ επιστροφή ενοικίου, που αφορά τα μισθώματα του 2024.
Οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.
Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο μέτρο να καθιερωθεί και να γίνονται πληρωμές κάθε Νοέμβριο σε προσπάθεια της κυβέρνησης ελαφρύνει τα βάρη των ενοικιαστών. Την ίδια στιγμή όμως απουσιάζει κάθε άλλη ουσιαστικά λύση στη στεγαστική πολιτική, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι νοικιάζουν ή αναζητούν κατοικία, να μην καλύπτονται ούτε κατ' ελάχιστο.
Υπολογίζονται μόνο τα ποσά που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ
Η διασταύρωση των στοιχείων για τους δικαιούχους γίνεται αυτόματα, βάσει των μισθωτηρίων που έχουν κατατεθεί στην ΑΑΔΕ. Υπολογίζεται, δε, το ποσό που έχει δηλωθεί επισήμως και όχι πιθανές συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
Σημειώνεται ότι με νεότερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ώστε από 1η/1/2026 η εξόφληση των ενοικίων να γίνεται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή.
Επιστροφή ενοικίου: Τα κριτήρια για τους δικαιούχους
Εισοδηματικά κριτήρια
- Άγαμος: έως 20.000 ευρώ
- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ
- Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ
- Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ
- Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία
- Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας
- Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ
- Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ
- Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.