Επιστροφή ενοικίου: Πώς να εξασφαλίσετε έως 800 ευρώ - Τι να ελέγξετε στην φορολογική δήλωση

Η επιδότηση για την επιστροφή ενός ενοικίου φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με το insider.gr, οι δικαιούχοι πρέπει να βεβαιωθούν ότι η φορολογική δήλωση του 2025 περιέχει τον κωδικό 081 με τον αριθμό του μισθωτηρίου για να λάβουν το ποσό αυτό χωρίς επιπλέον αίτηση.

Έλεγχος κωδικού 081: Αν ο κωδικός έχει συμπληρωθεί, δεν απαιτείται ενέργεια και η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Κενός κωδικός: Υποβάλετε τροποποιητική δήλωση και συμπληρώστε τον αριθμό του μισθωτηρίου που αντιστοιχεί στην κατοικία για το 2024. Η ΑΑΔΕ ωστόσο μπορεί να διασταυρώσει ηλεκτρονικά μισθωτήρια και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Χρειάζεται, όμως, προσοχή γιατί ο αριθμός πρέπει να αφορά την τελευταία ανανέωση του συμβολαίου — αν η ανανέωση έγινε το 2024, χρησιμοποιήστε εκείνον τον αριθμό για την επιδότηση.

Κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι έως 20.000€

εγγαμοι έως 28.000€ με προσαύξηση 4.000€ ανά τέκνο,

μονογονεϊκές έως 31.000€ με επιπλέον προσαυξήσεις.

Περιουσιακό όριο:

Μέχρι 120.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

με προσαύξηση 20.000€ ανά επιπλέον μέλος.

Η ανακριβής δήλωση επιφέρει επιστροφή των ποσών με τόκο 8,76% και αποκλεισμό 3 ετών. Από 1/1/2026 τα ενοίκια που καταβάλλονται μετρητοίς αποκλείονται από την επιδότηση και οι ιδιοκτήτες χάνουν τη φορολογική έκπτωση 5%.