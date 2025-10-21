Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή της «επιστροφής ενοικίου» έχει αρχίσει. Το μέτρο που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ και είναι μέρος του πακέτου στήριξης, αφορά τα νοικοκυριά και έχει στόχο στην ελάφρυνση του κόστους στέγασης.

Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους ενοικιαστές και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η πληρωμή του θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι η παροχή είναι αφορολόγητη και η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτάται από το ενοίκιο που έχει δηλωθεί στην εφορία. Όχι αυτό που πληρώνει, αλλά αυτό που είναι δηλωμένο. Και αυτό ακριβώς μοιάζει «πονοκέφαλος» για πολλούς ενοικιαστές.

Ποιοι κινδυνεύουν να τη χάσουν την επιστροφή ενοικίου

Όσοι δεν πλήρωσαν το ενοίκιο ηλεκτρονικά ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή να μείνουν εκτός, καθώς η ΑΑΔΕ διασταυρώνει μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές.

ενδέχεται να λάβουν μειωμένο ποσό ή να μείνουν εκτός, καθώς η ΑΑΔΕ διασταυρώνει μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όσοι δεν έχουν δηλωμένο μισθωτήριο , καθώς θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025, ώστε να οι δικαιούχοι να λάβουν την επιστροφή.

, καθώς θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025, ώστε να οι δικαιούχοι να λάβουν την επιστροφή. Όσοι προχώρησαν σε καθυστερημένες τροποποιήσεις στο Ε1.

Επιστροφή ενοικίου: Ποσό ενίσχυσης

Πώς θα γίνει η επιστροφή ενοικίου:

α) Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του/της συζύγου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167, ΚΦΕ) το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα 8.1 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

β) Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Παράδειγμα

Ετήσιο ενοίκιο: 6.000 € (500 € x 12)

Επιστροφή: 6.000 ÷ 12 = 500 €, εντός ορίου 800 €

Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ) είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, ισχύουν τα αναφερόμενα για την κύρια κατοικία.

Εισοδηματικά όρια

Άγαμος: έως 20.000 €

Έγγαμος / σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 €, 4.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Μονογονεϊκή οικογένεια: έως 31.000 €,

5.000 € για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο (πέραν του πρώτου)

Περιουσιακά όρια (ακίνητα)

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει:

120.000 € για άγαμο

20.000 € για σύζυγο / μέρος συμφώνου συμβίωσης

20.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο