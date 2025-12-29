Μενού

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

Υπενθυμίζεται πως το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024. Δείτε τα όρια.

Ενοικιαστήριο
Ενοικιαστήρια στην Αθήνα | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
Αύριο Τρίτη 30 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία που έχει δώσει το ΥΠΕΘΟ στους ενοικιαστές που έλαβαν μειωμένη ή μηδενική επιστροφή ενοικίου για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέσω της πλατφόρμας myAADE, διορθώνοντας τυχόν λάθη ή παραλείψεις στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, ώστε να πραγματοποιηθεί νέος υπολογισμός της επιστροφής. Τα πρόσθετα ποσά θα καταβληθούν το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

