Κοινωνικός τουρισμός: Πώς να αξιοποιήσετε το voucher - Όλα τα βήματα

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη (21/04) στις 08:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους, που αφορά την περίοδο 2026–2027 και δίνει τη δυνατότητα για διακοπές έως και έξι ημερών.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 21 Απριλίου υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0, την Τετάρτη 22 Απριλίου όσοι λήγει σε 1 και 2, την Πέμπτη 23 Απριλίου σε 3 και 4, την Παρασκευή 24 Απριλίου σε 5 και 6, το Σάββατο 25 Απριλίου σε 7, 8 και 9, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου η πλατφόρμα ανοίγει για όλα τα ΑΦΜ.

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς αξιοποιείται το voucher

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού περιλαμβάνει συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers) και θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, με διάρκεια 13 μηνών και προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιοχές προσφέρονται ακόμη πιο ευνοϊκοί όροι. Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης είναι αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, αλλά και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Τι άλλο καλύπτει το πρόγραμμα

Πέρα από τη διαμονή, το πρόγραμμα καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες δικαιούχους να απολαύσουν οικονομικές ή και δωρεάν διακοπές, αξιοποιώντας την επιταγή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.