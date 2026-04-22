Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ ή σε 12,131 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι σχεδόν 30% υψηλότερο του στόχου, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και δίνει την πρώτη καθαρή εικόνα για τη δημοσιονομική επίδοση της περασμένης χρονιάς.

Ωστόσο ένα μέρος μόνον, και όχι ολόκληρο το υπερπλεόνασμα, όπως αναφέρει το insider.gr θεωρείται -σε συνεννόηση και με την Κομισιόν- ότι αποτελεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για παροχές και νέα μέτρα στήριξης που μπορεί να διαθέσει η κυβέρνηση μέσα στο 2026. Στη βάση αυτή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στις 12.30 το μεσημέρι να ανακοινώσει το νέο πακέτο παρεμβάσεων που θα εξαγγελθούν ως στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης άμεσα, ή και ως μόνιμες παροχές από εφέτος και κάθε χρόνο μετά.