Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται στο 4,9% του ΑΕΠ ή σε 12,131 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ.
Το αποτέλεσμα αυτό είναι σχεδόν 30% υψηλότερο του στόχου, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και δίνει την πρώτη καθαρή εικόνα για τη δημοσιονομική επίδοση της περασμένης χρονιάς.
Διαβάστε ακόμα: Η έκπληξη του Μητσοτάκη, η εξαφάνιση του Μακάριου και το γκρέμισμα της Ζωής απ' την Καρυστιανού
Ωστόσο ένα μέρος μόνον, και όχι ολόκληρο το υπερπλεόνασμα, όπως αναφέρει το insider.gr θεωρείται -σε συνεννόηση και με την Κομισιόν- ότι αποτελεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για παροχές και νέα μέτρα στήριξης που μπορεί να διαθέσει η κυβέρνηση μέσα στο 2026. Στη βάση αυτή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στις 12.30 το μεσημέρι να ανακοινώσει το νέο πακέτο παρεμβάσεων που θα εξαγγελθούν ως στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης άμεσα, ή και ως μόνιμες παροχές από εφέτος και κάθε χρόνο μετά.
- Χαμός στον άερα του Action 24 με Ρωμανό και Γιαννακοπούλου - «Ουρλιάζετε επί μία ώρα»
- Της Μυρτώς ή της Μυρτούς: Αυτή είναι η εξήγηση για το πώς το γράφουμε σωστά
- Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι «μπαίνει» στο καλάθι
- Κεφαλονιά: Το κινητό της Μυρτώς «μιλά» για το μοιραίο βράδυ – Το πρόσωπο κλειδί
