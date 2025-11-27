Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα γίνουν οι πληρωμές - Διορθώσεις στο IBAN

Να δηλώσουν λογαριασμό IBAN καλεί η ΑΑΔΕ πάνω από 30.000 δικαιούχους επιδότησης ενοικίου καθώς δεν έχουν προχωρήσει στη σχετική ενημέρωση και δεν θα μπορούν να λάβουν τα χρήματα.
Διαβάστε ακόμη: Επίδομα παιδιού Α21: Άρχισαν οι πληρωμές της 5ης δόσης - Οι ώρες ανά τράπεζα
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνετε ΙΒΑΝ;
- Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).
- Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.
- Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.
Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα γίνουν οι πληρωμές
Από εκεί και πέρα, αντίθετα με τον ΟΠΕΚΑ, η ΑΑΔΕ καταβάλει τα χρήματα την ίδια μέρα με την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου, αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου. Στον αντίποδα έχει αρχίσει ήδη η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.
- Κασσελάκης: «Ο Τσίπρας με παρότρυνε να κλείσω την Αυγή και το Κόκκινο - Τα ταμεία ήταν άδεια»
- «Μισό ποτό ρε»: Ατάκες που άφησαν εποχή από τις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη
- Καλά Θα Πάει Και Αυτό: Η «Ντιέγκο» Μαρία Κωνσταντάκη είναι η πιο φανατική Παναθηναϊκός μετά την Ντένη Μαρκορά
- Δάφνη Καραβοκύρη για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Απορώ ποιος το βλέπει - Θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.