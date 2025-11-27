Επίδομα παιδιού Α21: Άρχισαν οι πληρωμές της 5ης δόσης - Οι ώρες ανά τράπεζα

Άρχισε η καταβολή των χρημάτων από τον ΟΠΕΚΑ για το Επίδομα παιδιού Α21 στους δικαιούχους. Όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη της ανακοινωμένης ημερομηνίας πληρωμής.

Διαβάστε ακόμη: Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα γίνουν οι πληρωμές - Διορθώσεις στο IBAN

Ήδη από το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι που έχουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα έχουν δει τα χρήματά τους στις προπληρωμένες τους κάρτες. Αυτό σημαίνει πως μπορούν από το πρωί να προχωρήσουν σε αναλήψεις ή ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Διαβάστε ακόμη: Πώς φτιάχνω IRIS στην Εθνική Τράπεζα: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο

Εντός της ημέρας θα λάβουν χρήματα και εκείνο που έχουν λογαριασμό στη Eurobank, με τα χρήματα να εμφανίζονται μετά από το μεσημέρι.

Οι δικαιούχοι που χρησιμοποιούν την προπληρωμένη κάρτα της Πειραιώς θα δουν τα επιδόματά τους μετά τις 00:00 της Παρασκευής.

Τέλος, οι πληρωμές της Alpha Bank θα καταβάλλονται από αργά το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου έως και το τέλος της ημέρας της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.