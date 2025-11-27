Επίδομα παιδιού Α21: Άρχισαν οι πληρωμές της 5ης δόσης - Οι ώρες ανά τράπεζα

Άρχισε η καταβολή των χρημάτων από τον ΟΠΕΚΑ για το Επίδομα παιδιού Α21 στους δικαιούχους. Όπως συμβαίνει σε κάθε πληρωμή τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς από την προηγούμενη της ανακοινωμένης ημερομηνίας πληρωμής.
Διαβάστε ακόμη: Επιστροφή ενοικίου: Τι ώρα θα γίνουν οι πληρωμές - Διορθώσεις στο IBAN
Ήδη από το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι που έχουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα έχουν δει τα χρήματά τους στις προπληρωμένες τους κάρτες. Αυτό σημαίνει πως μπορούν από το πρωί να προχωρήσουν σε αναλήψεις ή ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Διαβάστε ακόμη: Πώς φτιάχνω IRIS στην Εθνική Τράπεζα: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο
Εντός της ημέρας θα λάβουν χρήματα και εκείνο που έχουν λογαριασμό στη Eurobank, με τα χρήματα να εμφανίζονται μετά από το μεσημέρι.
Οι δικαιούχοι που χρησιμοποιούν την προπληρωμένη κάρτα της Πειραιώς θα δουν τα επιδόματά τους μετά τις 00:00 της Παρασκευής.
Τέλος, οι πληρωμές της Alpha Bank θα καταβάλλονται από αργά το βράδυ της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου έως και το τέλος της ημέρας της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.
- Κασσελάκης: «Ο Τσίπρας με παρότρυνε να κλείσω την Αυγή και το Κόκκινο - Τα ταμεία ήταν άδεια»
- «Μισό ποτό ρε»: Ατάκες που άφησαν εποχή από τις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη
- Καλά Θα Πάει Και Αυτό: Η «Ντιέγκο» Μαρία Κωνσταντάκη είναι η πιο φανατική Παναθηναϊκός μετά την Ντένη Μαρκορά
- Δάφνη Καραβοκύρη για Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Απορώ ποιος το βλέπει - Θεωρώ γελοίες αυτές τις συζητήσεις»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.