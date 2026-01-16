Επιταγές κατάρτισης ΔΥΠΑ για άνεργους και εργαζόμενους: Πότε λήγει η παράταση

Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, έχει παραταθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης επιταγής κατάρτισης ωφελούμενων και υπογραφής της Διμερούς Σύμβασης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για άνεργους και εργαζόμενους.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης (δια ζώσης, σύγχρονη και ασύγχρονη), καθώς και ολοκλήρωσης της πιστοποίησης ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16913 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους» (MIS 5226310).

