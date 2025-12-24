Έρευνα δείχνει ότι ακριβές επισκευές κρατούν τους οδηγούς μακριά από τη συντήρηση των οχημάτων

Το υψηλό κόστος επισκευής και ανταλλακτικών ωθεί τους οδηγούς να διατηρούν τα οχήματά τους για μεγαλύτερο διάστημα χωρίς τις τακτικές συντηρήσεις στον σωστό χρόνο.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι τιμές των προσφορών για βασικές υπηρεσίες έχουν αυξηθεί κατά 7% κατά μέσο όρο, αντανακλώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος για τα συνεργεία. Μάλιστα το 81% των οδηγών δέχεται την προσφορά επισκευής που θα τους γίνει από τα συνεργεία. Όμως, αυτή η αποδοχή είναι μειωμένη κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, οι επισκευές υψηλότερου κόστους χρειάζονται σημαντικά περισσότερο χρόνο αποφάσεων για να εγκριθούν και τελικά να επισκευαστούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η πλατφόρμας FixMyCar, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον τα αυτοκίνητα είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, γεγονός που σημαίνει ότι οι οδηγοί κρατούν τα αυτοκίνητά τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και καθυστερούν την αντικατάστασή τους.

Η ηλεκτροκίνηση καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας στην αγορά ανταλλακτικών. Οι τιμές επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 2% τον τελευταίο χρόνο, ενώ το μέσο κόστος σέρβις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 7%. Παρά αυτήν την αύξηση, τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν 13,9% φθηνότερα στη συντήρηση από τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.