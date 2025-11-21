Εργάνη: 120.000 περισσότερες απολύσεις τον Οκτώβριο - Καλπάζουν οι χαμηλόμισθες θέσεις

Την απώλεια 120.019 θέσεων εργασίας μέσα σε έναν μήνα, κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη». Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο οι προσλήψεις ανήλθαν σε 301.206 ενώ οι απολύσεις σε 421.225, σε έναν μήνα που χαρακτηρίζεται από το τέλος της τουριστικής σεζόν.
Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο οδηγεί σε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά -120.019 θέσεων εργασίας.
