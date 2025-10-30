Μενού

ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις

Tι προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Reader symbol
Newsroom
13ωρη εργασία
Εργασιακό περιβάλλον | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ανατροπή για το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων έφερε ο Σεπτέμβριος, καθώς μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις και αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -9.196 θέσεις εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ