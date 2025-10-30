ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας τον Σεπτέμβριο με 369.690 απολύσεις

Ανατροπή για το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων έφερε ο Σεπτέμβριος, καθώς μετά από μια δεκαετία θετικών αποτελεσμάτων ήρθε η φετινή χρονιά να καταγράψει περισσότερες αποχωρήσεις και αλλαγή του μείγματος των προσλήψεων υπέρ των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -9.196 θέσεις εργασίας.

