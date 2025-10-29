Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος τον Νοέμβριο - «Κλειδώνουν» οι αλλαγές

Αυξήσεις, οι οποίες εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς ότι θα κινούνται στο 15% κατά μέσο όρο, αναμένεται να καταγράψουν τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου. Αιτία είναι η σημαντική αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών τον μήνα που διανύουμε, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά το χονδρεμπορικό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, έως και χθες 28 Οκτωβρίου, ο μήνας «τρέχει» με άνοδο 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς διαμορφώνεται στα 111,88 ευρώ έναντι 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον τρίτο κατά συνέχεια μήνα με ανατιμήσεις στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά, καθώς έπειτα από την εντυπωσιακή «βουτιά» του Αυγούστου, ακολουθεί σταθερά ανοδική τροχιά.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr