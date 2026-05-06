Μισός φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και δουλέψουν στο Δημόσιο

Με φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές επιχειρεί η κυβέρνηση να ενισχύσει το κύμα επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού, διευρύνοντας τα κίνητρα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας και απασχόληση στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο του μέτρου βρίσκονται κυρίως επιστήμονες, με το Δημόσιο να εντάσσεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής των ευνοϊκών ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν καθεστώς φορολόγησης με έκπτωση 50%.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ την οποία υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας και Γιώργος Πιτσιλής, επεκτείνεται το ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης για μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και σε φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο.

