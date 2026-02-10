Μενού

ΕΣΠΑ: «Παράγουμε εδώ» και «Πτυχιούχοι επαγγελματίες» οι πρώτες επιδοτήσεις του 2026

Δύο προγράμματα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για το 2026 o οποίος όπως είχε γράψει το insider.gr προβλέπει δράσεις που αγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Με τη δράση επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Παράγουμε Εδώ» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο μήνα κάνει πρεμιέρα για το 2026 το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 21-27» του ΕΣΠΑ.

Θα ακολουθήσει προς τα τέλη Μαρτίου η επιδότηση για τους νέους πτυχιούχους (μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές) που θέλουν να ανοίξουν το δικό τους γραφείο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ