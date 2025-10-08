Έσπασε κάθε ρεκόρ η τιμή του χρυσού στις αγορές

Ο χρυσός έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς συνεχίζει να θεωρείται αξία - καταφύγιο στις χρηματαγορές, εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας.

Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις την περασμένη εβδομάδα (2/9) η τιμή του χρυσού είχε φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό αγγίζοντας τα 3.501,59 δολάρια ανά ουγγιά (31,1 γραμμάρια), στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις τον Απρίλιο, εν μέσω αβεβαιότητας για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του έτους, η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για γεωπολιτικά ζητήματα – όπως η Ουκρανία και η Γάζα – αλλά και για εμπορικές εντάσεις, κυρίως σε σχέση με τους δασμούς.