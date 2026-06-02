Eurostat: Άλμα στο 5% για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο

Σε ανοδική πορεία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%,.
Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.
Οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους.
Η εικόνα στην ευρωζώνη
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% τον Μάιο του 2026, από 3% τον Απρίλιο.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).
Το Μάιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία (6,3%), η Λιθουανία (5,1%), η Ελλάδα (5,0%), η Κροατία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (4,5%).
Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Γερμανία (2,7%), στη Γαλλία (2,8%) και στη Φινλανδία (3%).
