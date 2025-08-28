Eurostat: «Καμπανάκι» φτωχοποίησης στην Ελλάδα - Ένας στους τρεις δεν έχει τα βασικά στο τραπέζι

Μια ζοφερή εικόνα για την καθημερινότητα χιλιάδων νοικοκυριών στην Ελλάδα αποτυπώνει η νέα έρευνα της Eurostat για το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 34,6% των Ελλήνων δήλωσε ότι δεν μπορούσε να βάλει στο μεσημεριανό του τραπέζι κρέας, ψάρι ή λαχανικά κάθε δεύτερη μέρα — ένα ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αδυναμία αυτή δεν αφορά μόνο την ποικιλία στη διατροφή, αλλά αποτελεί δείκτη σοβαρής υλικής και κοινωνικής υστέρησης, συνδεδεμένο με τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι το 8,5% του πληθυσμού που δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα σωστό γεύμα το 2024, με το ποσοστό να είναι 19,4% για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και μόλις 6,4% για όσους δεν κινδυνεύουν.

Χειρότερες επιδόσεις αποτυπώνονται στην Σλοβακία (39,8%), την Βουλγαρία (37,7%) και με μικρή διαφορά στην Ουγγαρία (37,3%).

Η Κύπρος (3,5%), η Ιρλανδία και η Πορτογαλία (5,1%) έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά ανά την Ευρώπη.

Η Ελλάδα, με το 34,6%, βρίσκεται πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κοντά στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την ένταση της ακρίβειας και της οικονομικής πίεσης στα ελληνικά νοικοκυριά, ακόμη και για βασικές διατροφικές ανάγκες.

Η δυνατότητα να καταναλώνει κανείς γεύμα με κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό πιάτο κάθε δεύτερη μέρα είναι ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Eurostat για να μετρήσει τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση.

Ο δείκτης αυτός αποτελεί βασικό κομμάτι του ευρύτερου μέτρου για τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.