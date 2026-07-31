Eurostat: Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2,9% ο μέσος όρος της Ευρωζώνης

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10%, σε σύγκριση με 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Ιούνιο).
Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί αισθητά στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τον Ιούλιο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία (5,6%), η Βουλγαρία (4,1%), η Κύπρος (4%), η Ισπανία (3,8%), η Κροατία (3,6%) και το Βέλγιο (3,5%).
Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Εσθονία (2%), η Μάλτα (2,1%), η Γαλλία (2,4%) και η Αυστρία (2,6%).
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