Eurostat: Στον 4,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο - Στο 3% ο μέσος όρος της Ευρωζώνης

Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου.

Σούπερ μάρκετ | POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ/EUROKINISSI
Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat σήμερα, Πέμπτη 30/4.

Το κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα αποτυπώνεται έντονα στον πληθωρισμό του Απριλίου. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 3%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο δείκτης της ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε στο 21,9% τον Απρίλιο έναντι 7,7% τον Μάρτιο και αυτό οφείλεται στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες, όπως βλέπουμε στις αντλίες συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του διεθνούς ράλι που ακολουθεί το Brent.

Στην Ευρωζώνη ο δείκτης της ενέργειας διαμορφώθηκε στο 10,9%, ενώ αυξήσεις στην Ελλάδα έχουμε και στα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 4,1% από 3,7% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,5%.

Ωστόσο, με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών που έπεσε ο δείκτης, στο 3,9% από 3,8% τον Μάρτιο, ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 3%.

